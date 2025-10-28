Sturm in der Karibik: Kuba rüstet sich für Hurrikan „Melissa“

Präsident Díaz-Canel warnt: Der Sturm könnte der stärkste sein, der das Land je getroffen hat. Im Osten des Karibikstaates werden zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht.
Auch Kuba wappnet sich für den bevorstehenden Durchzug des gefährlichen Wirbelsturms „Melissa“. Der Hurrikan werde „mit voller Wucht“ bereits in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) oder am frühen Mittwoch auf Land treffen, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel. Der Sturm gelte als einer der stärksten, wenn nicht der stärkste, der Kuba jemals getroffen habe.