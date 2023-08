19 Bei einer schwierigen Rettungsaktion mit Spezialkräften wurde ein unter einem Baum im Wald bei Sechselberg eingeklemmter Mann befreit. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Umgestürzte Bäume, beschädigte Oberleitungen und Blitzeinschläge: Das Unwetter am Donnerstagabend hat Feuerwehr und Polizei im Rems-Murr-Kreis in Atem gehalten. Besonders herausfordernd war eine Vermisstensuche in Althütte.









Der Sturm in der Region Stuttgart hat am Donnerstagabend offenkundig besonders stark im Rems-Murr-Kreis gewütet. Mehr als 50 „unwetterbedingte Einsätze“ meldete das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen, allein 30 davon fanden an Rems und Murr statt. Vor allem umgestürzte Bäume, beschädigte Oberleitungen und Blitzeinschläge beschäftigten Feuerwehr und Rettungskräfte.