„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Sophia und Henry halten an ihrem Plan fest (4.6.25)

1 Sophia (Krista Birkner, l., mit Dieter Bach, r.) erkennt, dass sie ihr Verhältnis zu Henry unwiederbringlich zerstört hat. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" bemerkt Christoph, dass die Beziehung zu Alexandra Risse bekommt.











Alexandra fühlt sich tief verletzt und blamiert, als sie erkennen muss, dass Christoph gar nicht bei Sophia ist. Um auf andere Gedanken zu kommen, will sie mit Markus wandern gehen. Christoph merkt derweil, dass seine Beziehung zu Alexandra mehr und mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Währenddessen halten Sophia und Henry an ihrem Plan fest, doch Sophia stört sich an der wachsenden Nähe zwischen Larissa und Yannik.

