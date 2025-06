„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph vertraut sich Werner an (5.6.25)

Christoph vertraut sich Werner an

In "Sturm der Liebe" werden Christoph und Sophia immer vertrauter, was nicht unbemerkt bleibt.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph zeigt sich bewegt von einer sanften Seite an Sophia, die er bisher nicht kannte. Trotzdem bleibt er sich treu und vertraut Werner an, dass zwischen Sophia und Henry eine frostige Stimmung herrscht. Als Sophia sich bei Christoph für seine Unterstützung bedankt, wird Yvonne Zeugin des Moments und kann die Nähe der beiden nicht nachvollziehen. Alexandra ahnt währenddessen nichts davon - sie ist mit Markus unterwegs, der insgeheim überlegt, ob es an der Zeit ist, den Fürstenhof hinter sich zu lassen.