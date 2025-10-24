1 Keine guten Neuigkeiten für Larissa. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Larissa erlebt einen Schock, als Yannik mit schlechten Nachrichten vom Gericht zurückkehrt. Fanny kämpft mit ihren Gefühlen für Kilian, während ein Traum sie völlig aus der Bahn wirft.











Link kopiert



Larissa steckt mitten in den Vorbereitungen für eine Überraschungsparty – doch Yannik bringt schlechte Nachrichten mit: Seine Scheidung ist geplatzt. Während Larissa aus allen Wolken fällt, versucht Yvonne, sie aufzufangen. Fanny wird von Kilians Annäherungsversuchen zunehmend unter Druck gesetzt und stellt klar, dass sie kein kurzes Abenteuer will. Doch ein intensiver Traum lässt sie ihre Gefühle neu hinterfragen – und Vincent hilft ihr, Mut für die Zukunft zu fassen. Fritz muss sich vor Lale rechtfertigen, nachdem eine Buchung im System gelöscht wurde. Werner vermutet Erik als Schuldigen und zwingt ihn zur Entschuldigung. Doch weder Fritz noch Erik glauben an den guten Willen des anderen – der Burgfrieden ist brüchig.