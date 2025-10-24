Sturm der Liebe-Vorschau am Freitag, 24. Oktober: Yannik hat schlechte Nachrichten für Larissa
1
Keine guten Neuigkeiten für Larissa. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Larissa erlebt einen Schock, als Yannik mit schlechten Nachrichten vom Gericht zurückkehrt. Fanny kämpft mit ihren Gefühlen für Kilian, während ein Traum sie völlig aus der Bahn wirft.

Larissa steckt mitten in den Vorbereitungen für eine Überraschungsparty – doch Yannik bringt schlechte Nachrichten mit: Seine Scheidung ist geplatzt. Während Larissa aus allen Wolken fällt, versucht Yvonne, sie aufzufangen. Fanny wird von Kilians Annäherungsversuchen zunehmend unter Druck gesetzt und stellt klar, dass sie kein kurzes Abenteuer will. Doch ein intensiver Traum lässt sie ihre Gefühle neu hinterfragen – und Vincent hilft ihr, Mut für die Zukunft zu fassen. Fritz muss sich vor Lale rechtfertigen, nachdem eine Buchung im System gelöscht wurde. Werner vermutet Erik als Schuldigen und zwingt ihn zur Entschuldigung. Doch weder Fritz noch Erik glauben an den guten Willen des anderen – der Burgfrieden ist brüchig.

 

Darsteller der Folge

Mit dabei sind Vivien Wulf (Larissa Mahnke), Jo Weil (Yannik Rudloff), Johanna Graen (Fanny Schätzl), Anthony Paul (Kilian Rudloff), Martin Walde (Vincent Ritter), Thimo Meitner (Fritz Drechsler), Sven Waasner (Erik Klee), Yeliz Simsek (Lale Ceylan), Dirk Galuba (Werner Saalfeld) und Tanja Lanäus (Yvonne Klee). Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge und Stefan Jonas. Drehbuch: Patrick Schuckmann und Theresa Hochmuth.

Sendetermine und Streaming

Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten (ARD). Die aktuelle Folge ist nach der TV-Ausstrahlung in der ARD Mediathek verfügbar – dort bereits am Vortag ab 16:00 Uhr online first.

 