„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Yannik sorgt bei Hildegard für einen überraschenden Moment (31.10.25)

In „Sturm der Liebe“ fiebern Hildegard und Alfons ihrer Feier zur goldenen Hochzeit entgegen.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Leos Entscheidung sorgt bei Katja für Unverständnis. Sie kann nicht nachvollziehen, warum er seinen Traum so leicht aufgeben will, und braucht Zeit, um das zu akzeptieren. Vincent und Werner machen ihr deutlich, dass sie Leo nicht zum Studium zwingen kann. Derweil tritt Yannik bei Hildegards und Alfons' Goldener Hochzeit als Udo-Jürgens-Double auf, begleitet von Michael am Klavier. Das freut auch Hildegard, zumindest bis zur ersten Probe.