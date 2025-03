„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Sophia holt zum Schlag gegen Alexandra aus (31.3.25)

1 Larissa (Vivien Wulf, r.) verliebt sich richtig in Henry (Elias Reichert, l.). Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Der Todestag von Larissas Bruder rückt näher, und Lale überlegt, wie sie ihm eine Botschaft senden kann. Henry, der wegen eigener Probleme fast vergessen hätte, dass es auch der Todestag seines Freundes ist, unterstützt Larissa dabei, die passenden Worte zu finden. In diesem Moment der Nähe wird Larissas Liebe zu Henry endgültig entfacht. Sophia will die enge Verbindung zwischen den Saalfelds und Schwarzbachs aufbrechen. Alexandra erscheint ihr als das schwächste Glied in dieser Kette. Deshalb setzt sie gezielt auf Provokation - denn wer emotional wird, neigt eher zu Fehlern.