„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Michael hat Angst, Nicole zu verlieren (30.10.24)

1 Vincent (Martin Walde, l.) ist fassungslos, als Markus (Timo Ben Schöfer, r.) zögernd die Intrige gegen ihn offenbart. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Christoph von Katja erfährt, dass seine geplante Intrige wegen Markus' Abwesenheit ins Stocken gerät, reagiert er wütend - doch er kann nichts tun. Unterdessen hat Vincent während der Wanderung mit Markus einen schwierigen Start. Doch nach einiger Zeit öffnet er sich und überrascht sich selbst. Die tiefen Gespräche führen zu einer neuen Ebene in ihrer Beziehung, bis ein unvorhergesehenes Unglück passiert. Nicole bekommt einen Brief von einem Bewunderer, der ihren letzten Auftritt lobt. Amüsiert zeigt sie ihn Michael, der daraufhin etwas eifersüchtig wird. Der Brief erinnert ihn daran, wie attraktiv Nicole ist, und er fürchtet, dass seine fortschreitende Krankheit ihn in ihren Augen weniger anziehend machen könnte.