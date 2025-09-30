„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Henry und Maxi beginnen mit der Hochzeitsplanung (30.9.25)

In "Sturm der Liebe" sind Henry und Maxi fest entschlossen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Henry und Maxi wollen nach vorne blicken und beginnen mit der Hochzeitsplanung. Gleichzeitig erreicht Sophia aus der Untersuchungshaft eine Videobotschaft. Sie sieht keinen anderen Ausweg und nimmt Abschied von Henry. Anja erkennt durch Erik, weshalb Michael die Affäre beendet hat. Doch als sie glaubt, Michael habe nun Interesse an Alexandra, stößt ihre Selbstlosigkeit an Grenzen. Wieso sollte er eine Beziehung beenden, nur um die nächste zu beginnen?