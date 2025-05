1 Fanny (Johanna Graen, r.) glaubt Vincent (Martin Walde, l.) nicht, dass Jonas ein Aggressions-Problem hat. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael will von Erik wissen, warum er nicht mehr im "Fürstenhof" arbeitet. Zunächst weicht Erik aus, doch bald merkt Michael, dass Eriks Unwohlsein mit Sophia zu tun hat. Er schlägt ihm ein Ritual aus dem Amazonas vor, um das Trauma zu verarbeiten. Während Erik eine symbolische Puppe verbrennt, gerät Sophia plötzlich in eine gefährliche Lage. Larissa fällt es schwer, so zu tun, als sei sie glücklich mit Henry. Die Situation belastet sie sehr, und sie wünscht sich jemanden, dem sie sich anvertrauen kann - doch sie weiß, das wäre zu riskant.