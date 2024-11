„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Nicole gerät ins Grübeln (29.11.24)

1 Nicoles (Dionne Wudu, l. mit Bruce Darnell, r.) Performance für die Hochzeitsparty droht ins Wasser zu fallen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnol

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole gerät nach Michaels ehrlichen Worten ins Grübeln. Auch wenn er sie ermutigt, ihren Traum zu verwirklichen, plagen sie Zweifel, ob ihr Leben in New York sie wirklich glücklich machen wird. Eine Fernbeziehung erscheint für beide nicht realistisch. Michael entscheidet, vorerst auf Abstand zu gehen, was Nicole zwar versteht, aber trotzdem hart trifft. Zusätzlich läuft für sie plötzlich nichts mehr wie geplant.