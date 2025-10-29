„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Greta spricht eine deutliche Warnung an Kilian aus (29.10.25)

Greta droht Kilian in "Sturm der Liebe" damit, allen die Wahrheit über seine Ehe zu verraten.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fanny ist tief getroffen, als sie erfährt, dass Kilian heimlich verheiratet ist. Nach ihrer gemeinsamen Nacht hat sie Gefühle für ihn entwickelt und zieht sich verletzt zurück. Während Larissa nach Antwerpen reist, um ihr Erbe anzutreten, droht Greta Kilian, nachdem er ihr Angebot für das LUIS überboten hat. Beim Betriebsfest will Fritz wie Erik als Zauberer auftreten, was Erik ärgert - besonders, weil Yvonne Fritz auch noch assistiert.