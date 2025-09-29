„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Was hat der Kuss zwischen Alexandra und Martin zu bedeuten? (29.9.25)

In "Sturm der Liebe" macht sich Greta vergeblich auf Wohnungssuche. Doch das Problem scheint sich von selbst zu lösen.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Ein Kuss zwischen Alexandra und Markus überrascht beide. Alexandra erklärt ihn Hildegard gegenüber als bloße Nostalgie, doch Markus kann ihn nicht so leicht vergessen und steht später mit einer Flasche Wein vor Alexandras Tür. Greta macht die Wohnungssuche durch ihre hohen Ansprüche kompliziert, was Miro zunehmend frustriert. Sie gesteht Lale, wie sehr sie das Thema belastet. Daraufhin schlägt Lale spontan vor, einfach die Zimmer mit Greta zu tauschen.