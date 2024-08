1 Anas (Soluna-Delta Kokol, r. mit Robin Schick l. und Martin Walde, M.) Rückenschmerzen steigern sich ins Unerträgliche. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Ana ignoriert ihre Rückenschmerzen und setzt alles daran, ihre Pläne umzusetzen, doch die Schmerzen werden unerträglich. Christoph plant währenddessen ein romantisches Dinner für Alexandra.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana stößt bei der Umsetzung ihrer Pläne für Gut Thalheim zunächst auf Schwierigkeiten. Doch mit Philipp und Vincent an ihrer Seite arbeitet das Trio überraschend gut zusammen. Währenddessen ignoriert Ana ihre zunehmenden Rückenschmerzen und wagt mit Philipp und Vincent einen Besuch auf Gut Thalheim. Alexandra kündigt Christoph freudig eine Überraschung an, hält aber das Geheimnis noch für sich. Christoph überlegt, was es sein könnte, und bereitet ein romantisches Candlelight-Dinner vor.