„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph verfolgt einen Plan (29.4.25)

1 "Sturm der Liebe": Christoph flirtet mit Sophia, hält sie aber gleichzeitig auf Abstand. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" geht Christoph zum Schein auf den Flirt mit Sophia ein.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph hat einen Plan, um an Sophias Fingerabdruck zu kommen: Er will ihren Flirt erwidern, sie dann aber mit einem Schlafmittel außer Gefecht setzen. Alexandra soll nichts davon mitbekommen - doch als sie merkt, dass Champagner in die Fürstensuite geliefert wird, schöpft sie Verdacht. Maxi beeindruckt mit ihrem Einsatz für Umweltthemen nicht nur Hildegard, auch Henry ist angetan. Sophia allerdings redet ihm zu, Larissa einen Heiratsantrag zu machen. Währenddessen redet sich Maxi ein, dass sie und Henry rein geschäftlich miteinander zu tun haben.