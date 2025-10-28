„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny gibt Fritz einen Korb (28.10.25)

In "Sturm der Liebe" nimmt Fritz all seinen Mut zusammen und fragt Fanny, ob sie seine Partnerin bei der Zirkusshow sein möchte.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Beim Betriebsfest sollen alle Mitarbeitenden eine Zirkusnummer darbieten. Fritz trägt sich als Zauberer ein, ohne zu wissen, dass Erik ebenfalls eine Zaubershow plant und ihn übertreffen will. Um Fanny näherzukommen, fragt Fritz sie, ob sie seine Partnerin sein möchte. Doch Fanny lehnt den Kontakt ab. Yvonne springt ein - sehr zum Ärger von Erik.