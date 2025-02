„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph inszeniert einen Streit mit Alexandra (28.2.25)

1 Yannik (Jo Weil, l.) versucht, seinen ersten Eindruck bei Fanny (Johanna Graen, r.) zu korrigieren. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia erfährt, dass Henry während seiner Mission in Barcelona beobachtet wurde. Sie setzt Christoph mit einer gezielten Bemerkung unter Druck, was ihn sofort alarmiert. Werner möchte Maxi schützen und verschweigt, dass sie von Henry entdeckt wurde, während Christoph mit einer pragmatischen Lösung reagiert. Um Sophia in Sicherheit zu wiegen, inszeniert er mit Alexandra einen Streit, gibt vor, ausziehen zu wollen, und spielt nach außen hin den zufriedenen Gastwirt im "Bräustüberl".