„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Yannik steckt im Dilemma (27.10.25)

In "Sturm der Liebe" kämpft Yannik dafür, dass Larissa schnellstmöglich eine Scheinehe eingeht.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Larissa reagiert trotz allem Verständnis verärgert, als sie von der gescheiterten Scheidung hört. In der Angst, ihr Erbe endgültig zu verlieren, will Yannik alles daransetzen, dass sie noch am selben Tag eine Scheinehe eingeht. Fritz gesteht Alfons, dass er sich im "Fürstenhof"-Team noch nicht angekommen fühlt. Gemeinsam mit Christoph beschließt Alfons, Fritz und Lale das Betriebsfest organisieren zu lassen.