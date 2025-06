„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Michaels Flughafenbekanntschaft hat eine geheime Mission (27.6.25)

1 Michael (Erich Altenkopf, r.) freut sich, als er seine Reisebekanntschaft Anja (Eva-Maria Grein von Friedl) vermeintlich zufällig wiedersieht. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" trifft Michael zufällig auf seine Flughafenbekanntschaft Anja.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael fragt sich, wer in die Scheune eingebrochen sein könnte, auch wenn nur ein paar Kekse weggekommen sind. Als er überraschend seine Flughafenbekanntschaft Anja wiedertrifft, ist er erst einmal abgelenkt. Anja, die angeblich aufgrund einer Motorradpanne in Bichlheim festsitzt, freut sich, als er ihr eine Unterkunft vermitteln will. Geschickt schafft sie es, dass Michael sie bei sich einquartiert statt bei den Sonnbichlers. Denn Anja hat eine geheime Mission.