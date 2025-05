„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Alexandra wird von einem Einbrecher überrascht (27.5.25)

1 Um Maxi (Katharina Scheuba) vor Sophia zu schützen, will sich Henry (Elias Reichert) selbst anzeigen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" muss Alexandra schockiert feststellen, dass ein Eindringling in ihre Wohnung gelangt ist.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph will sich mit einer Schreckschusspistole vor möglichen Einbrechern schützen, doch Alexandra hält das für überzogen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass tatsächlich jemand einbricht. Doch bereits in der nächsten Nacht wird sie eines Besseren belehrt: Als sie verdächtige Geräusche an der Wohnungstür hört, glaubt sie an einen Einbruch. Und tatsächlich - ein Mann mit Kapuze betritt die Wohnung. Alexandra zögert nicht lange und setzt sich mit einer Bratpfanne zur Wehr.