„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Greta und Miro stehen unter Schock (27.2.25)

1 Katja (Isabell Stern, l.) und Vincent (Martin Walde, r.) fühlen sich erotisch zueinander hingezogen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" überwindet Miro seine Schuldgefühle und arbeitet daran, Lilly loszulassen.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta hätte Miro beinahe überfahren, was beide in Schockstarre versetzt. Sie kann es nicht fassen, dass er nicht auf die Straße geachtet hat. Lale bringt es auf den Punkt: Miros Festhalten an Lilly hätte ihn fast das Leben gekostet. Er versteht und vergräbt die Kiste mit Lillys Erinnerungsstücken samt Brief feierlich im Wald. Übermüdet schläft Miro zu Hause ein und träumt von Lilly, doch diesmal ist es kein Albtraum.