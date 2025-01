„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Vincent nimmt die Hauptrolle in Katjas Theaterstück an (27.1.25)

Renterin in den USA Verschollene Schwester der Kelly Family: So geht es Caroline Kelly

Vor mehr als 40 Jahren hat sich Caroline Kelly aus der Kelly Family zurückgezogen. Während ihre Geschwister und Halbgeschwister in den 90ern ihren Mega-Erfolg mit Hits wie "An Angel" feierten, galt sie regelrecht als verschollen. Doch es gehe ihr gut, heißt es nun in einem neuen Bericht.