„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Greta wird sich ihrer Angst in einem Traum bewusst (26.9.25)

Greta und Miro hadern in "Sturm der Liebe" mit dem richtigen Weg für ihre Familie.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Ein Traum macht Greta bewusst, wie sehr sie Angst hat, dass ihr neues Leben als kleine Familie die Beziehung zu Miro gefährden könnte. Miro schlägt optimistisch vor, das Zusammenleben zunächst auszuprobieren. Maxi lenkt Henry von der Arbeit ab und überrascht ihn mit einem entspannten Tag. Doch das Glück hält nicht an, denn Henry erfährt von Eriks Festnahme. Als Sophia gesteht, dass sie Henry eigentlich schützen wollte, sich aber aus Furcht nicht getraut hat auszusagen, gerät Henry in eine Zwickmühle.