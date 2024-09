„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Bei Vincent kommt es zu Komplikationen (26.9.24)

1 Auch Lale (Yeliz Simsek, M. mit Lukas Leibe, l.) reagiert empört, weil sich Stella (Daniela Galbo, r.) in ihr Ebenbild verwandelt hat. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole ist schockiert, als sie von ernsten Komplikationen bei Vincent erfährt. Markus eilt sofort ins Krankenhaus, während Ana noch glaubt, dass die Operation für beide gut verlaufen ist. Markus wacht die ganze Nacht am Krankenbett seines Sohnes, während Nicole von Sorgen geplagt ist. Doch Michael kann ihr in diesem Moment nicht den Trost spenden, den sie so dringend bräuchte. Später trifft sie auf Erik und Yvonne und beobachtet, wie liebevoll die beiden miteinander umgehen.