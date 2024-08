1 Ana (Soluna Delta Kokol, vorne) ist erleichtert, als Vincent (Martin Walde, hinten l.) und Philipp (Robin Schick, hinten r.) sie finden. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Theo spürt endlich eine Annäherung zu seinem Vater, doch ein unbedachtes Wort zerstört alles. Währenddessen rücken Vincent und Philipp durch Anas Unfall wieder näher zusammen – doch ihr schlechtes Gewissen lässt sie nicht los. Was bedeutet das für ihre Zukunft?











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale, Theo und Stella verbringen einen schönen Abend im "Bräustüberl". Stella freut sich besonders, als Lale ihr für den Heimweg ihren Schal leiht. Nach einem Ausflug mit seinem Vater hat Theo den Eindruck, dass sich ihre Beziehung verbessert. Doch als er vor Theodor sein Medikament einnimmt, macht sein Vater sich über ihn lustig. In ihrer Sorge um Ana kommen sich Vincent und Philipp näher. Gemeinsam bringen sie Ana ins Krankenhaus und verbringen die Nacht dort, voller Angst um sie. Dabei wird ihnen bewusst, dass ihr Streit zu Anas Unfall beigetragen hat. Ana ist überrascht, als Philipp und Vincent zusammen an ihrem Krankenbett erscheinen. Als sie erfährt, dass Philipp gespürt hat, dass sie in Gefahr war, fragt sie sich, ob das eine tiefere Bedeutung hat.