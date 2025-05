„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Larissa vertraut sich Yannik an (26.5.25)

Larissa vertraut sich Yannik an

1 "Alles was zählt": Deniz (r.) warnt Milan (l.), nicht mit Charlie zu spielen. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Sturm der Liebe" ist sich Larissa nicht mehr sicher, ob Henry der Richtige für sie ist.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Larissa wird ausgerechnet von Yannik überrascht, als sie in Tränen aufgelöst ist. Sie vertraut ihm an, dass sie nicht mehr sicher ist, ob Henry der Richtige für sie ist. Yannik ist zwar getroffen, versucht aber, Larissa beizustehen. Sie redet sich ein, dass sich alles wieder einrenken wird - bis sie plötzlich sieht, wie Henry und Maxi sich in der Hütte näherkommen. Tief getroffen flieht sie und stellt Henry später zur Rede. Noch bevor er etwas entgegnen kann, erklärt sie Sophia, dass sie Henry nicht heiraten wird.