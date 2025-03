„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Sophia und Henry geraten in Streit (26.3.25)

1 "Sturm der Liebe": Wird Henry (r.) Maxi (l.) die Wahrheit sagen? Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um Maxi zu schützen, wurden die Tischmagnete vor der Razzia im Casino entfernt. Währenddessen gerät Sophia mit Henry in Streit, weil er Larissa am See abgewiesen hat. Noch immer aufgewühlt begegnet Henry Maxi, die ihn unverblümt fragt, warum er sie beschützt hat. Henry zögert - wird er ihr die Wahrheit sagen? Fanny freut sich über ihr neues Kräuter-Projekt mit Vincent, doch in seiner Gegenwart fühlt sie sich unsicher. Um sich selbst Mut zu machen, bastelt sie Flirt-Karten, während Yannik ihr Ratschläge gibt. Doch Fanny lehnt seine Hilfe ab, weil er sie zu sehr an ihren untreuen Vater erinnert.