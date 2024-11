1 Nicole (Dionne Wudu, hinten, mit Daniela Kiefer, vorne) bekommt eine großartige Karriere-Chance als Sängerin angeboten. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Ein Angebot aus New York könnte Nicoles Leben verändern – doch sie will Michael in seiner Krise nicht im Stich lassen. Während Nicole einen großen Traum begräbt, ahnt Michael nichts von ihrer opferreichen Entscheidung.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicoles Auftritt in der Pianobar führt zu einer unerwarteten Begegnung: Ein Musical-Produzent aus New York, der zufällig im Publikum sitzt, ist begeistert von ihrer Stimme. Er macht ihr ein Angebot, bei seinem nächsten Musical am Broadway mitzuwirken. Nicole ist überwältigt, weil damit ein großer Traum in Erfüllung gehen könnte. Doch sie will Michael in seiner schwierigen Lage nicht allein lassen und lehnt daher ab. Um Diskussionen zu vermeiden, erzählt sie Michael nichts von der Möglichkeit.