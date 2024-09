„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Vincent verliert das Bewusstsein (25.9.24)

1 "Sturm der Liebe": Nicole und Markus werden von sentimentalen Erinnerungen an Anas Kindheit eingeholt. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" bangen Nicole und Markus um Ana. Theo will von Stella wissen, welchen Plan sie verfolgt.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole und Markus warten während der Transplantation besorgt im Krankenhaus und schwelgen in Erinnerungen an die Vergangenheit. Auch Philipp kann sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren, da seine Gedanken ständig bei Ana sind. Er vertraut sich Yvonne an und gesteht, wie schwer es ihm fällt, jetzt nicht bei Ana zu sein. Unterdessen dankt Nicole Vincent für seinen Mut, doch plötzlich verliert Vincent das Bewusstsein. Als Theo gemeinsam mit Stella eine Zusatzaufgabe erhält, will er verärgert von ihr wissen, welchen Plan sie verfolgt. Später treffen sich Theo, Lale und Stella im "Bräustüberl". Theo entdeckt Lale und will sie gerade küssen, hält jedoch plötzlich inne.