„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Vincent will Katjas Herz für sich gewinnen (25.4.25)

Verletzlichkeit ist das neue "Brat" Neue Single "What Was That": Der Lorde-Sommer beginnt

Der Sommer 2024 wurde von Charli XCXs "Brat"-Album dominiert, der Sommer 2025 wird im Zeichen von Popstar Lorde stehen. Ihr erster Song seit vier Jahren "What Was That" ist nun zu hören - und stellt die Weichen für eine neue Ära der Verletzlichkeit.