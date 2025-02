„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Miro möchte Lillys Todestag allein verbringen (25.2.25)

1 Greta (Laura Osswald, l., mit Tanja Lanäus, r.) lässt sich durch eine romantische Geste von Miro versöhnen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Miro sagt das Treffen im "Bräustüberl" mit Erik und Yvonne ab, was Greta enttäuscht. Am nächsten Tag möchte er den Todestag von Lilly allein an ihrem Grab verbringen und still gedenken. Als Greta und Miro an der Bushaltestelle aufeinandertreffen, versucht er ihr zu erklären, warum er diesen Tag für sich behalten wollte. Doch für Greta ist das Maß voll. Sie stellt ihm ein Ultimatum: Entweder er steigt in den Bus in seine Vergangenheit, oder er entscheidet sich für eine Zukunft mit ihr.