„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Larissa und Sophia nähern sich an (24.9.25)
Larissa (Vivien Wulf, l., mit Jo Weil, r.) ringt sich dazu durch, Sophia einen Besuch abzustatten. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" ist Miro unsicher, ob er Entscheidungen zur gemeinsamen Wohnung ohne Greta treffen soll. 

"Sturm der Liebe" (Folge 4462) um 15:10, ARD

Zwischen Larissa und Sophia bahnt sich eine vorsichtige Annäherung an. Die Erleichterung ist bei allen groß, dass die Ereignisse kein schlimmeres Ende genommen haben. Miro zögert, über Gretas Kopf hinweg Entscheidungen zur gemeinsamen Wohnung zu treffen. Larissa überwindet schließlich ihre Zweifel und sucht Sophia auf – dabei weist sie sogar einen hartnäckigen Reporter in die Schranken. Als Sophia glaubt, die Presse sei wegen der Schießerei erschienen, erzählt Larissa von der Pressekonferenz. Trotz aller Spannungen kommen sich die beiden durch diese Begegnung näher.

 

Katja reagiert schockiert, als sie von der Schießerei erfährt, und macht sich schwere Vorwürfe, während sie mit Vincent ihre Auszeit genossen hat. Doch Maxi versucht, ihr die Schuldgefühle zu nehmen. Um ein wenig Hoffnung und Normalität zurückzubringen, beschließt Katja, eine kleine Feier zu organisieren.

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

Der Hauptcast von "Sturm der Liebe"

  • Dirk Galuba als Werner Saalfeld
  • Sepp Schauer als Alfons Sonnbichler
  • Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler
  • Erich Altenkopf als Dr. Michael Niederbühl
  • Dieter Bach als Christoph Saalfeld
  • Sven Waasner als Erik Klee
  • Tanja Lanäus als Yvonne Klee
  • Daniela Kiefer als Alexandra Schwarzbach
  • Timo Ben Schöfer als Markus Schwarzbach
  • Laura Osswald als Greta Bergmann
  • Yeliz Simsek als Lale Ceylan
  • Isabell Stern als Katja Saalfeld
  • Pablo Sprungala als Miro Falk
  • Krista Birkner als Sophia Sydow
  • Johanna Graen als Fanny Schätzl
  • Jo Weil als Dr. Yannik Rudloff
  • Vivien Wulf als Larissa Mahnke

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.

 