„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Larissa und Sophia nähern sich an (24.9.25)

In "Sturm der Liebe" ist Miro unsicher, ob er Entscheidungen zur gemeinsamen Wohnung ohne Greta treffen soll.
"Sturm der Liebe" (Folge 4462) um 15:10, ARD
Zwischen Larissa und Sophia bahnt sich eine vorsichtige Annäherung an. Die Erleichterung ist bei allen groß, dass die Ereignisse kein schlimmeres Ende genommen haben. Miro zögert, über Gretas Kopf hinweg Entscheidungen zur gemeinsamen Wohnung zu treffen. Larissa überwindet schließlich ihre Zweifel und sucht Sophia auf – dabei weist sie sogar einen hartnäckigen Reporter in die Schranken. Als Sophia glaubt, die Presse sei wegen der Schießerei erschienen, erzählt Larissa von der Pressekonferenz. Trotz aller Spannungen kommen sich die beiden durch diese Begegnung näher.