„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Spielt Sophia ein falsches Spiel? (24.3.25)

1 Maxi (Katharina Scheuba, l.) sichert Werner (Dirk Galuba, r.) entschlossen ihre Hilfe zu, Sophia loszuwerden. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" wollen die Saalfelds herausfinden, wieso Sophia das Casiono so wichtig ist.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die Saalfelds und Schwarzbachs rätseln darüber, warum das Casino für Sophia eine so große Bedeutung hat. Ihr erster Verdacht, dass sie die Spieltische manipuliert, um ihre Gewinne zu steigern, bestätigt sich nicht, nachdem Erik den Roulette-Tisch überprüft hat. Doch dieser Rückschlag bringt Werner auf eine neue Idee, wie sie Sophia dennoch ernsthaft schaden könnten. Erik ist fassungslos, als er erfährt, dass Yvonne indirekt zur Geschäftspartnerin von Sophia wird, weil diese in Larissas Schmucklinie investieren möchte. Obwohl Yvonne insgeheim selbst Zweifel hat, will sie Eriks Warnungen nicht hören.