„Sturm der Liebe“-Vorschau heute (Folge 4461): Larissa hält sich von Sophias illegalen Geschäften fern (23.9.25)

In "Sturm der Liebe" fällt Anja der Abschied schwer. Sie trifft eine wichtige Entscheidung.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Als Anja merkt, dass ihre Zeit in Bichlheim zu Ende geht, will sie sich bei allen bedanken und kocht für Alfons, Hildegard und Michael. Doch sie merkt, dass sie ein Problem damit hat, nach Bochum zurückzukehren. Auch Michael sieht Anjas Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Dann überrascht Anja alle mit ihrer Entscheidung. Larissa gibt vor Yannik zu, dass sie mit Sophias illegalen Geschäften nichts zu tun haben will. Doch als Larissa erfährt, dass Sophia ins Krankenhaus gekommen ist, merkt sie, dass Sophia ihr doch noch etwas bedeutet.