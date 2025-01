„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Lale versucht über eine Lüge an Geld zu kommen (23.1.25)

1 Fanny (Johanna Graen, li., mit Martin Walde, re.) wird ärgerlich, als sie hört, welche Geschichten Erik über sie herumerzählt. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Lale verfolgt in "Sturm der Liebe" einen Plan und versucht vergeblich, mit dem Dealer zu verhandeln.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale versucht vergeblich, den Dealer zu einer Einigung zu bewegen. Beim gemeinsamen Abendessen mit Alexandra und Christoph spielt sie vor, dass es ihr besser geht und sie sich in die Stiftungsarbeit einbringt. Doch heimlich plant sie, über eine Lüge an Geld zu kommen, indem sie behauptet, die Hochzeitsband sei noch nicht bezahlt. Christoph bietet sofort an, ihr das Geld zu geben. Am nächsten Tag erkennt Lale jedoch entsetzt, dass Christoph Kontakt mit der Band aufgenommen hat.