„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi verliebt sich im Casino (22.11.24)

1 "Sturm der Liebe": Maxi (l.) verliebt sich in einen attraktiven unbekannten Mann. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" verliebt sich Maxi in einen attraktiven unbekannten Mann.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi erzählt Werner von ihrer Entdeckung, doch er kann es kaum glauben, denn ein Casino im "Fürstenhof" würde enorme Gewinne bringen. Er informiert die Anteilseigner darüber, dass es eine Chance auf eine Glücksspiel-Konzession gibt. Auch wenn Christoph zögert, erkennen alle den potenziellen Gewinn eines Casinos. Werner nimmt Maxi daraufhin in ein privat geführtes Casino in Österreich mit. Am Roulette-Tisch begegnet sie einem charmanten Mann, der ihr nicht nur Glück bringt, sondern sie auch an Liebe auf den ersten oder zumindest zweiten Blick glauben lässt.