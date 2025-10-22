„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny erhält einen schockierenden Anruf (22.10.25)

In "Sturm der Liebe" erhält Fanny einen schockierenden Anruf.
15:10 Uhr, Sturm der Liebe
Kilian überrascht Fanny, als sie ihre Pflanzen um Rat fragt, ob sie zur Hochzeit gehen soll. Er ermutigt sie, und Miro macht sie für das Fest zurecht. Doch kurz nach ihrer Ankunft erhält Fanny einen Anruf, der sie erschüttert. Erik möchte in den Golfclub aufgenommen werden und bereitet sich auf ein Treffen mit dem Geschäftsführer vor. Dabei setzt er auf seine Glückskrawatte, die Yvonne jedoch lächerlich findet.