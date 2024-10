„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph übt weiterhin Druck auf Katja aus (22.10.24)

1 Philipp (Robin Schick, r.) fühlt sich schuldig, weil ausgerechnet sein Vater Ana (Soluna-Delta Kokol, l.) um viel Geld betrügen wollte. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja steckt in der Klemme, da Christoph weiterhin Druck auf sie ausübt, um Markus zum Verlassen des "Fürstenhofs" und zur Abgabe seiner Anteile zu bewegen. Nach einem beunruhigenden Traum wendet sich Katja schließlich an Werner um Hilfe. In einem ungewöhnlich gefühlvollen Gespräch rät Werner Markus, nicht denselben Fehler wie Robert zu begehen, der durch seine Entscheidung, den "Fürstenhof" nicht loszulassen, eine große Liebe verloren hat. Dieser Appell zeigt Wirkung, und Katja schöpft neue Hoffnung, dass sie und Markus sich von Christophs Intrige befreien können.