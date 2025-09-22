„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja und Vincent sind überglücklich (22.9.25)
1
Der Gedanke an Markus dämpft die Romantik zwischen Vincent (Martin Walde, l.) und Katja (Isabell Stern, r.) kurzzeitig. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" ist Markus von Vincent enttäuscht. Dieser genießt sein Liebesglück mit Katja.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra bringt Markus dazu, auf seinen Sohn Vincent zuzugehen. Doch als er ihn einladen will, erfährt er, dass Vincent und Katja ihre Beziehung neu beginnen. Markus ist verletzt und bricht das Gespräch ab. Vor Alexandra gesteht er seine Enttäuschung. Währenddessen genießen Katja und Vincent ihr Glück und schwören sich, Eifersucht nicht wieder zwischen sich stehen zu lassen.

 

Passend zum Thema: Alle Drehorte von „Sturm der Liebe“ im Überblick

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

Der Hauptcast von "Sturm der Liebe"

  • Dirk Galuba als Werner Saalfeld
  • Sepp Schauer als Alfons Sonnbichler
  • Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler
  • Erich Altenkopf als Dr. Michael Niederbühl
  • Dieter Bach als Christoph Saalfeld
  • Sven Waasner als Erik Klee
  • Tanja Lanäus als Yvonne Klee
  • Daniela Kiefer als Alexandra Schwarzbach
  • Timo Ben Schöfer als Markus Schwarzbach
  • Laura Osswald als Greta Bergmann
  • Yeliz Simsek als Lale Ceylan
  • Isabell Stern als Katja Saalfeld
  • Pablo Sprungala als Miro Falk
  • Krista Birkner als Sophia Sydow
  • Johanna Graen als Fanny Schätzl
  • Jo Weil als Dr. Yannik Rudloff
  • Vivien Wulf als Larissa Mahnke

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.

 