„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja und Vincent sind überglücklich (22.9.25)

In "Sturm der Liebe" ist Markus von Vincent enttäuscht. Dieser genießt sein Liebesglück mit Katja.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Alexandra bringt Markus dazu, auf seinen Sohn Vincent zuzugehen. Doch als er ihn einladen will, erfährt er, dass Vincent und Katja ihre Beziehung neu beginnen. Markus ist verletzt und bricht das Gespräch ab. Vor Alexandra gesteht er seine Enttäuschung. Währenddessen genießen Katja und Vincent ihr Glück und schwören sich, Eifersucht nicht wieder zwischen sich stehen zu lassen.