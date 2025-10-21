„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Greta fühlt sich siegessicher (21.10.25)

In "Sturm der Liebe" kommt es zum Streit zwischen Fritz und Fanny.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fritz freut sich zunächst über Fannys Nachricht. Doch er kennt eine völlig andere Version der Familiengeschichte. Fanny reagiert empört, und die beiden gehen zerstritten auseinander. Bald merken sie, dass die Situation beide belastet, und sie wagen eine vorsichtige Annäherung. Dann eskaliert es erneut. Während Anja ihre Abreise vorbereitet, steckt Michael ihr heimlich eine kleine Überraschung in den Koffer. Anja ist gerührt, bevor sie sich verabschieden muss.