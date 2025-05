„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Erik wird von schlimmen Erinnerungen eingeholt (21.5.25)

1 "Sturm der Liebe": Lale ist geschockt, als sie das Zünglein an der Waage für Larissas Sieg wird. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" ist Lale geschockt, als Maxi die Abstimmung ihretwegen verliert.











Weil Lale weiterhin angestrengt für ihre Abschlussprüfung paukt, zeigt Christoph ihr eine spezielle Technik zum Lernen. Als sie später nach Hause kommt, fällt ihr ein Stein vom Herzen - bis sie sich daran erinnert, dass sie den Bürgerentscheid völlig vergessen hat. In Eile läuft sie zum Wahllokal, doch Hildegard muss ihr sagen, dass es bereits zu spät ist. Erik wird unterdessen von Erinnerungen an seine Entführung geplagt. Um sich abzulenken, sucht er Fanny und Alfons auf, beide haben aber gerade keine Zeit für ihn. Im Café weicht Erik Yvonne nicht von der Seite und erschrickt bei einem plötzlichen Geräusch. Yvonne merkt, dass etwas nicht stimmt, und spricht ihn darauf an.