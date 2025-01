„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Miro und Greta sorgen sich um Lale (21.1.25)

1 "Sturm der Liebe": Sophia (l.) macht Krüger (r.) klar, dass sie ihn in der Hand hat. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" macht Sophia Krüger klar, dass sie ihn in der Hand hat. Lale kommt erholt aus Lübeck zurück.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi ist nervös, weil Krüger seine Rückkehr angekündigt hat. Er hat am Telefon lediglich von "interessanten Informationen" gesprochen, doch was könnte das bedeuten? Als Henry vermutet, dass Krüger die wahre Identität von "SF-Resorts" aufgedeckt hat, gerät Sophia unter massiven Druck. Lale scheint der Aufenthalt in Lübeck gutgetan zu haben. Als jedoch eine verspätete Rechnung eintrifft, machen sich Miro und Greta Sorgen, dass sie erneut in eine Krise gerät. Lale kann ihnen glaubhaft versichern, dass es ihr soweit gut geht. Was niemand ahnt: Sie kommt nur dank der Tabletten zurecht, die langsam zur Neige gehen.