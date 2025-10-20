„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny geht bei Fritz auf Abstand (20.10.25)

In "Sturm der Liebe" erkennt Fanny eine Gemeinsamkeit mit Fritz und hält sich daraufhin von ihm fern.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fanny ist verunsichert, als sie merkt, dass sie und Fritz eine besondere Gemeinsamkeit haben, und zieht sich zurück. Beim Umgraben eines Beetes verletzt sie sich leicht, worauf Hildegard sie ins Krankenhaus schickt. Die Diagnose ist harmlos, doch Yannik spürt, dass Fanny etwas belastet. Schließlich gesteht sie ihm, was sie beschäftigt: Weiß Fritz eigentlich, was sie inzwischen weiß?