„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Stella schmiedet ihre nächste Intrige (20.9.24)

1 "Sturm der Liebe": Theo ist sprachlos, als Stella für einen Moment ihre Maske fallen lässt. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" weiß Theo nicht, ob er Stella noch trauen kann. Diese holt zum nächsten Gegenzug aus.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Stella lässt Theo und Lale im Streit zurück. Gut gelaunt freut sie sich am Telefon mit ihrer Schwester darüber, dass sie und Lale sich immer mehr annähern. Doch während Theo die Situation mit Maxi beruhigt aufklärt und Lale ihre Eifersucht bereut und sich entschuldigt, schmiedet Stella bereits die nächste Intrige. Katja besteht darauf, ihre Tochter zu schützen und will sich von Markus distanzieren, weil sie ihm nicht mehr in die Augen sehen kann. Dennoch überredet er sie, gemeinsam eine Weinpresse für das Weingut zu kaufen. Auf dem Weg offenbart er ihr, wie sehr es ihn schmerzt, dass ihm niemand glaubt. Da gesteht Katja, dass sie von seiner Unschuld überzeugt ist.