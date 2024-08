„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Nicole findet den verschwundenen Shuttle (20.8.24)

1 Theo (Lukas Leibe, M. mit Yeliz Simsek, l.) ringt sich dazu durch, seinen Vater (Philipp Rafferty, r.) einzuladen. ARD/Christoph Arnold Foto: ARD/WDR/Christoph Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael entsorgt den Schlüssel des geklauten Shuttles so, dass er am "Fürstenhof" entdeckt wird. Alle sind erleichtert, bis Nicole den verschwundenen Shuttle bei einem Spaziergang entdeckt. Entsetzt stellt sie fest, dass darin eine Nachricht mit Lippenstift geschrieben wurde. Beim Versuch, in den Wagen zu gelangen, bleibt sie stecken. Als Erik ihr hilft, indem er sie an der Hüfte anschiebt, kommt Michael dazu.