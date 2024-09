„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja und Vincent erleben einen emotionalen Moment (19.9.24)

1 Als Maxi (Katharina Scheuba, l.) ihre Tat gestehen will, entscheidet sich Katja (Isabell Stern, r.) für ihre Tochter und damit gegen die Liebe. Foto: ARD/WDR/Bojan Ritan

Katja entscheidet sich in "Sturm der Liebe" gegen die Liebe und für ihre Tochter. Theo und Maxi trösten sich gegenseitig.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja ist schockiert und weiß nicht, wie sie mit Maxis Geständnis umgehen soll. Sie sorgt sich einerseits um Markus, dem bei einer Verurteilung das Gefängnis droht, andererseits aber auch um Maxi, deren Arztkarriere auf dem Spiel steht. Als Markus erfährt, dass Vincent tatsächlich eine Niere für Ana spenden wird, findet Katja ihn tief besorgt vor. Sie tröstet ihn, und die beiden erleben einen emotionalen Moment. Alfons spricht Theo auf sein harsches Gespräch mit Stella an, woraufhin Theo zugibt, im Ton zu hart gewesen zu sein. Als er Lale davon erzählt, eskaliert die Situation in einem Streit. Theo und die aufgewühlte Maxi trösten einander, was Lale mit Unbehagen beobachtet.