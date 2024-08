„Rote Rosen“-Vorschau heute: Carla ist von Johanna enttäuscht (19.8.24)

In "Rote Rosen" ist Carla enttäuscht, als Johanna ihren Food Truck scharf kritisiert. Ein Mitarbeiter des Hotels wird angegriffen.

Carla ist enttäuscht, weil Johanna ihren Food Truck öffentlich stark kritisiert hat. Nachdem Carla jedoch die Beweggründe von Johanna erfährt, können die beiden sich versöhnen. Ein Mitarbeiter des Hotels wird angegriffen, weil er seinen Freund öffentlich geküsst hat. Mo initiiert zusammen mit Leyla und Elyas eine Solidaritätsaktion. Julius ist stolz auf Mo, bekommt jedoch eine erneute Abfuhr - Mo sagt ihm, dass er nicht glaubt, jemals offen zu seiner Liebe stehen zu können.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.