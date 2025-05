„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Sophia lässt Erik im Wald zurück (19.5.25)

75. Geburtstag mit Familie und Freunden Thomas Gottschalk: Party auf Sylt - und Promis weltweit gratulieren

Showmaster-Legende Thomas Gottschalk feiert in seinen 75. Geburtstag auf der Nordseeinsel Sylt. Zur Party reiste auch Familie aus den USA an. Ein Gast gibt Einblicke in die Party. Der Jubilar selbst veröffentlicht indes rührende Geburtstaggrüße von Robbie Williams und Co.