„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Greta lenkt sich mit einem Flirt ab (19.3.25)

1 "Sturm der Liebe": Greta ist sehr berührt von Miros offenen Worten. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" versucht Greta, sich ihren Gefühlen für Miro zu entziehen.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta fühlt sich von ihren Gefühlen für Miro überfordert und sucht Ablenkung in einem harmlosen Flirt mit Yannik. Als Miro versehentlich in eines ihrer Dates platzt, zieht er sich hastig zurück. Greta bleibt das nicht unberührt, und sie ist überrascht, als Yannik sie freundlich darauf anspricht und ihr rät, sich ihren Gefühlen für Miro zu stellen. Yvonne gerät ins Zweifeln, als Erik einen Businessplan aufstellt und ihr klarmacht, dass ihr Online-Shop im ersten Jahr keinen Gewinn abwerfen wird. Doch sie findet eine potenzielle Geschäftspartnerin in Larissa.