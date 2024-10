„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja versucht, Markus zu täuschen (18.10.24)

1 "Sturm der Liebe": Markus ist überrumpelt, als Katja ihn bittet, mit ihr wegzugehen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" schlägt Katja Markus überraschend vor, mit ihr den "Fürstenhof" zu verlassen.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja täuscht Markus vor, dass sie es nicht länger aushält, Christoph in ihrer Nähe zu haben, und fragt ihn, ob er sich vorstellen könnte, den "Fürstenhof" zu verlassen - ohne Erfolg. Schließlich wendet sich Katja an Christoph und bittet ihn um Unterstützung. Widerwillig stimmt er zu und inszeniert vor Markus einen Streit. Christoph muss sich später gegenüber Alexandra erklären, während Katja Markus weiter vorspielt, wie verzweifelt sie ist. Wird Markus am Ende doch dazu gebracht, mit Katja zu gehen?